Tempo Tempo começa a mudar e pode chover forte na região do bolsão nesta sexta-feira

Mudanças no tempo estão estimadas para essa sexta feira (18.01) em Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu nublado com para pancadas de chuvas isoladas em todas as regiões do Estado, podendo chover forte na região do bolsão. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45% a 90% e as temperaturas de 21°C a 36°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).