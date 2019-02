CLIMA Tempo continua chuvoso em várias regiões do Estado Mínima deve ficar em 22ºC e máxima em 36ºC em grande parte de MS

Foto: Reprodução

A previsão é de pancadas de chuva para todo o Estado durante esta semana. As quedas devem acontecer principalmente à tarde com intensidades nas regiões norte e nordeste.

De acordo com informações? do? Instituto Nacional de Meteorologia? (Inmet?), ?esta segunda feira (11)?, começa com poucas nuvens, com chuvas à tarde e possibilidade de trovoadas?, logo pela madrugada de hoje era possível ver os clarões no céu?. A mínima é de 22°C e máxima de 36°C? para quase todo o Estado?.

No ?norte e nordeste a previsão é a mesma: chuva forte e trovoada. ?Em ?Coxim, ?a manhã deve? ser? parcialmente nublado com pancadas de chuva forte, trovoadas à tarde e temperaturas entre 23°C e 36°C.

?Já em ?Paranaíba, ?haverá ?queda na temperatura?, ??com mínima de 24°C e a máxima de 34°C.

Em Campo Grande o tempo continua a misto de calor com chuva. A água deve cair todos os dias em várias regiões. A máxima é de 30°C e mínima de 23°C.