Clima Tempo em MS continua instável

Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (21.11) instabilidades estarão localizadas no Centro Norte de Mato Grosso do Sul. Já na região Sul do Estado pouca nebulosidade e névoa úmida pela manhã.

Devido às frequentes chuvas, a umidade relativa do ar varia de 100% a 50% com temperaturas entre 15ºC e 31ºC com ventos fracos a moderados com rajadas.