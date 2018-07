Clima Tempo esquenta em MS mas dia é parcialmente nublado "Não há previsão de chuva no Estado"

Temperaturas seguem amenas nas regiões Pantaneira e Sul com céu parcialmente nublado. Condição de tempo firme e com sol entre poucas nuvens nas demais regiões de Mato Grosso do Sul.

Não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar varia de 80% a 25% e os termômetros registram mínima de 12°C e máxima de 31°C. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.