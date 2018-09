Clima Tempo fresco e instabilidade marcam final de semana com previsão de chuva em MS "Mínima de 18ºC e máxima de 38ºC"

Devido às instabilidades do tempo, esta sexta-feira (28.9) em Mato Grosso do Sul, terá possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado.

A umidade máxima chega a 95% e os termômetros registram mínima de 18ºC e máxima de 38ºC. Os ventos devem variar de fracos a moderados com rajadas.

As informações são do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS). Confira o mapa: