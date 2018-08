Tempo Tempo instável em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

Tempo instável em Mato Grosso do Sul. Condição de céu nublado com possibilidade para pancadas de chuvas nas regiões Sudoeste e Sul. Estado terá céu nublado a parcialmente nublado nas demais áreas.

A umidade relativa do ar varia de 95% a 35% e os termômetros marcam temperaturas entre 8ºC e 33ºC. Os ventos serão de fracos a moderados com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.