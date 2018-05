Clima Tempo muda em todo estado e previsão é de feriado frio "Na Capital, dia parcialmente nublado a claro com temperatura máxima na casa dos 32ºC "

Hoje, quinta-feira (31), feriado de Corpus Christi amanheceu frio em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva no período da noite no oeste e sul do Estado. A temperatura máxima em MS será de 32ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com a aproximação de um frente fria, o tempo mudará nas regiões sul e sudoeste. Nas demais áreas, o tempo seguirá parcialmente nublado e sem expectativa de chuva, segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul).

Na Capital, dia parcialmente nublado a claro com temperatura máxima na casa dos 32ºC e umidade relativa do ar entre 75% e 30%. Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 31ºC, em Paranaíba, Selvíria, Chapadão do Sul e Costa Rica 32ºC, Corumbá, Porto Murtinho e Miranda 33ºC, em Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sonora, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia 34ºC.