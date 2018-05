Tempo muda nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

O tempo muda nesta sexta-feira com a chegada de uma frente fria, a qual instabilizará o tempo novamente, promovendo pancadas de chuva e trovoadas, sobretudo no Sul e Sudoeste, onde devem ser mais intensas. Já no extremo Nordeste, entretanto, as chuvas podem ainda não ocorrer. Demais áreas do Estado haverá ligeiro aumento da nebulosidade.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Mato Grosso do Sul e a temperatura deve variar de 17ºC a 34ºC com umidade relativa do ar de 95% a 35%.

Veja como vai ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 16°C (mínima) / 22ºC (máxima)

Campo Grande – 21ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 19ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

Coxim – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

Dourados – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

Naviraí – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

Nova Andradina – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Ponta Porã – 16ºC (mínima) / 22ºC (máxima)

Três Lagoas – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)