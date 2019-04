CLIMA Tempo nublado e abafado cria possibilidades de chuva em MS Temperatura para esta quinta-feira

Foto: Geone Bernardo

Hoje, quinta-feira (03), será de chuva em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e sudoeste, e parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde no nordeste.

Nas regiões leste, oeste e norte do estado a previsão é de temperatura amena e céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima será de 18°C e a máxima de 30°C. Em Campo Grande, o dia é parcialmente nublado a nublado com, pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. A mínima é 23°C e a máxima é de 30.

Em Corumbá, a mínima será de 24°C e a máxima de 31°C. Na grande Dourados, a mínima foi de 21°C e a máxima de 29°C.

Já em Três Lagoas, a mínima será de 22°C e a máxima de 35°C. Em Ponta Porã, a mínima é 19°C, nesta quinta e a máxima de 27°C. Em Coxim, 23°C de mínima e 33°C de máxima.