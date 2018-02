Tempo nublado e possibilidade de chuva, prevê Cemtec

Foto: Ivanildo Gonçalves

Áreas de instabilidade voltam a atuar sobre o Estado nesta terça-feira (27.2) deixando o tempo nublado com possibilidade de chuva de moderada intensidade em todas as regiões.

No entanto, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o volume de chuvas irá reduzir significativamente em todas as regiões, nos próximos dias.

A temperatura máxima prevista é de 30ºC e a mínima, de 22ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Campo Grande, os termômetros devem registrar temperatura entre 21ºC e 29ºC.