Clima Tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva nesta segunda-feira

Foto: Divulgação

A condição de tempo será de parcialmente nublado em todo o Estado nessa segunda-feira (17). Poderá ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas nas regiões pantaneira, norte e nordeste. Nas demais regiões a nebulosidade poderá ser variável ao longo do dia, permitindo que chuvas isoladas ocorram entre o final da tarde e a noite.

Devido a passagem de uma frente fria as temperaturas estarão amenas nesse começo de semana em grande parte do Mato Grosso do Sul. Nos municípios de Corumbá, Sonora, Coxim e Paranaíba, por exemplo, as temperaturas podem estar mais elevadas com a máxima podendo chegar a 30°C.