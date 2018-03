Tempo permanece abafado nesta quinta-feira Temperatura pode chegar a 38ºC em Campo Grande e Coxim.

Foto: Geone Bernardo

O tempo fica abafado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (8.3), de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

O sol continua predominando e devem ocorrer pancadas de chuvas isoladas em grande parte do Estado a partir da tarde, exceto nas regiões Sul e Sudeste, que podem ter tempo firme.

A previsão é de altas temperaturas em todo Estado. Na Capital e em Coxim, os termômetros podem registrar até 38ºC. Para Três Lagoas, no Bolsão, a máxima prevista é de 37ºC; em Corumbá, no Pantanal, de 36ºC; e em Dourados e Ponta Porã, na região Sul do Estado, 35ºC.