Tempo permanece firme neste domingo na maior parte de MS

Foto: Chico Ribeiro

Uma massa de ar seco mantém o tempo firme, com sol entre nuvens, em grande parte do Mato Grosso do Sul neste domingo (4.2).

O Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) diz que há expectativa de pancadas de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do Estado, especialmente entre a tarde e a noite.

As temperaturas permanecem altas. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 37ºC.