Tempo Tempo seco favorece a estiagem no MS: Cassilândia está a 60 dias sem chuvas

Foto: Denilson Secreta

O inverno 2018 iniciou com poucos registros de chuva em Mato Grosso do Sul devido a atuação da massa de ar seco predominante nessa época do ano. De acordo com dados das estações meteorológicas monitoradas pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o Estado já registrou estiagem nos 45 municípios monitorados, considerando a estiagem um período de dez dias consecutivos sem registro de chuva.

Em julho, a estimativa de chuva média esperada no Estado é de 36,4 milímetros, sendo este o mês mais seco do ano. Até essa quarta-feira (18.7), o município de Cassilândia batia recorde em relação à estiagem com 60 dias, seguido pelo município de Coxim com 56 e Sidrolândia totalizando 38 dias sem registro de chuva na estação meteorológica.

Em Campo Grande, o último registro de chuva ocorreu no dia 13 de junho resultando em 36 dias de estiagem. Apenas municípios da fronteira com Bolívia e Paraguai tiveram pancadas de chuvas registradas de até dois milímetros e a expectativa é que julho termine com acumulados muito abaixo da média histórica. Em comparação aos últimos quatro anos, o período de estiagem não apresentou alterações significativas, conforme banco de dados do Cemtec.

Essa estiagem ocorre em decorrência à intensificação do sistema de alta pressão que atua no Brasil Central e permanece até meados de setembro. Esse sistema inibe as formações de chuva e reduz a umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.

De acordo com o boletim técnico divulgado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, uma frente fria chegará ao Estado dias 20 e 21 de julho que deixará o tempo nublado com diminuição nas temperaturas, porém sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul.