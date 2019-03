Tempo serÃ¡ de chuva a tarde com dia parcialmente nublado

CLIMA Tempo será de chuva a tarde com dia parcialmente nublado

Foto: Geone Bernardo

A quarta-feira (20) em Mato Grosso do Sul prossegue parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas em pontos isolados a tarde. A umidade relativa do ar deve variar de 40% a 95%.

Em Campo Grande, o sol aparecerá entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas à tarde e a noite. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 28°C, dois a menos do que foi registrado ontem.

Na região sul do Estado, a queda na temperatura será mais significativa. Em Ponta Porã, Dourados, Aral Moreira, Amambai, Coronel Sapucaia, Rio Brilhante e Naviraí, os termômetros não deverão ultrapassar os 24°C. Há previsão de chuva a qualquer hora do dia, podendo ser mais intensa no período da manhã.

Já em Corumbá, Miranda e Porto Murtinho a máxima será de 29°C. Em Rochedo, Sidrolândia, Sonora e São Gabriel do Oeste 32°C. Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas 31°C. Em todas as cidades a meteorologia prevê pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia.

O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE prevê para hoje a chegada de uma frente fria ao Brasil e que deverá atravessar o Centro-Oeste até atingir o sul da Bolívia. Isso deve provocar queda na temperatura na região Sul do Estado.