Temporal com vento de 74km destelha casas, derruba árvores e fere eletricista

Hoje, o vendaval, mais uma vez, deixou casas destelhadas e árvores arrancadas. Na região central da cidade, um raio atingiu o para-raio de um edifício e a descarga elétrica acabou atingindo um comércio de ferragens. Um eletricista, que estava próximo aos ferros no momento da descarga, acabou se queimando. Além disso, a fachada do comércio foi arrancada pela força dos ventos.

Conforme apurado pelo site Perfil News, está é foi a maior precipitação registrada na cidade nos últimos quatro meses, com 19 milímetros de chuva em cerca de meia hora. Antes disso, a maior incidência de chuva havia sido em julho, com 31 milímetros no dia 4.

Vento de 74 quilômetros por hora durante tempestade de cerca de 30 minutos derrubou árvores e deixou um eletricista ferido no início da tarde desta segunda-feira, em Três Lagoas, município distante 339 quilômetros de Campo Grande. A fachada de uma loja de ferragens também caiu com a ventania.

Casa ficaram destelhadas em bairros de Três Lagoas (Foto: Divulgação/Perfil News)

Conforme o Corpo de Bombeiros, as maiores ocorrências são de queda de árvores. Equipes foram acionadas nos bairros Vila Nova, Vila Piloto, Jupiá e Ipacaraí. No bairro Nossa Senhora Aparecida, a casa de uma idosa foi destelhada. Um carro foi atingido por uma árvore no Parque São Carlos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), a chuva deve continuar no decorrer do dia, mas com ventos de intensidade moderada.