Temporal Temporal e prejuízo em Ribas do Rio Pardo Chuva e rajadas de vento danificarm casas e estabelecimentos comerciais

Temporal de 30 minutos castigou Ribas do Rio Pardo Foto: Divulgação/Perfil News

No dia seguinte ao temporal que deixou um rastro de destruição em Ribas do Rio Pardo, os moradores e comerciantes contabilizam os prejuízos.

O temporal atingiu a cidade, que fica a 97 quilômetros d Capital, na tarde de quinta-feira (17) e durou de 30 a 40 minutos. Várias casas foram destelhadas, estabelecimentos comerciais tiveram as portas de vidro quebradas e árvores caíram.

Foram 35,2 mm de chuva em 19 minutos e os ventos chegaram aos 131 quilômetros por hora. Não houve registro de pessoas feridas. Além da chuva e do vento forte, houve queda de granizo.