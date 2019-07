PROMOÇÃO Tendência mundial: profissionais de MS doarão casamento completo à melhor história de amor Resultado da promoção sairá no final desse mês

Foto: Reprodução

Grupo de profissionais de Campo Grande, decidiram unir-se para realização de uma promoção inesquecível. Juntos os 9 profissionais envolvidos, darão um casamento completo ao ganhador de um promoção muito simples. Vencerá quem tiver a história de amor mais emocionante e conseguir convencer os grupo. “Não é sorteio, vence quem nos convencer”, ressaltam. Tendência no mercado mundial de casamentos o 'elopment wedding' é uma opção de casamento para quem não quer fazer grandes festas ou quer fugir do casamento tradicional.

Segundo a promoção, todos os casais podem participar. É claro que há preferência aos que já estiverem noivos, ou que já se casaram e querem renovar os votos; assim como aqueles que moram juntos mas nunca vestiram de noivo ou noiva, bem como aqueles que querem embarcar em uma vida a dois pela primeira vez.

“Não tem regra, vamos escolher aquele casal que nos convencer, por isso nos conte sua história e se envolva nas redes sociais”, é um dos pontos principais para vencer, apontam os profissionais. Conforme o fotógrafo, Rodrigo Zini, a promoção é tendência em todo o mundo, quando decidiram realizar procuraram alguns profissionais as respostas desses foi uma surpresa. “Porque nós achamos que iria ser difícil alguém topar, mas todos esses fornecedores quando procurados toparam na hora”, explicou.

Ainda segundo Zini, o elopement wedding é um modelo de casamento que vem tendo muitos adeptos. “Diversas pessoas vieram me procurar, porquê é algo interessante, algo que você faz só com sua mulher, ou só com seu noivo... E o gasto é menor, uma viagem, muita gente pode encaminhar para esse lado”, finalizou.

O escolhido ganhará um casamento completo, com maquiagem e cabelo feito por Liliane Flores. Tudo será registrado pelo cinegrafista Guilherme Xavier. O vestido será locado no ateliê Marcio Rocha. Os assessórios serão todos fornecidos pela La Campesina Noivas. A cerimônia e assessoria será feita por Marcio Maciel. A decoração por Priscila Ribas. Com as lindas fotos feitas por Rodrigo Zini. Além é claro do par de alianças, que será fornecido pelo Carioca Jóias.

Preencha o formulário no link disponibilizado pelos fornecedores, aqui. No documento, você deve contar sua história de amor e também revelar sobre como é você.

Interagir e acompanhar nas redes sociais dos fornecedores. E se você conhece alguém que pode querer? encaminhe para esse alguém também, para que pontue e demonstre seu desejo à ser escolhida, ou escolhido.

O resultado deve sair no dia 25/07, para acompanhar o resultado siga os fornecedores no Instagram e não esqueça de preencher o formulário;

FORNECEDORES

@rodrigozinifotografia

@atelielilianeflores

@priscilaribasdecor

@lacampesinanoivas

@marciomacielcerimonial

@leidacastrooficial

@marciorochaatelie

@guilhermexav1er

@cariocajoias