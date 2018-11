Aviação do Exército Tenente coronel assume comando do 3º Batalhão de Aviação do Exército Solenidade de passagem de comando será nesta quinta-feira

O Comando Militar do Oeste (CMO) realiza, nesta quinta-feira (22), solenidade da passagem de comando do 3º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Pantera, em Campo Grande. Coronel de Cavalaria Sérgio dos Santos Botelho passa o comando do Batalhão para o Tenente Coronel de Infantaria Glaidson Santos da Penha.

Solenidade começa às 19h, com inauguração do retrato na galeria dos comandantes. Na sequência, às 19h30, haverá a cerimônia militar.

A passagem de comando será realizada no 3º Batalhão de Aviação do Exército, localizado na avenida Wilson Paes de Barros , 300, bairro Serradinho.

BavEx

Anteriormente localizado na cidade de Taubaté - SP, a sede do 3º BAvEx foi alterada para Campo Grande, por meio da Portaria 268 do Comandante do Exército, de 25 de abril de 2008, passando a atuar junto ao Comando Militar do Oeste (CMO).

A transferência do Batalhão Pantera se iniciou em janeiro de 2009, com a ativação de um destacamento que, contando com 6 aeronaves HA-1 Fennec e um efetivo de 90 militares especialistas em aviação, se estabeleceu em local próximo ao aeroporto de Campo Grande, onde se iniciaram as obras para a instalação física da Unidade.

A conclusão da transferência da OM para a nova sede ocorreu gradativamente durante os anos seguintes. Terminado este processo, todo o efetivo de aproximadamente 350 militares e os 16 helicópteros ja estavam em condições de operar em prol do CMO.

O Batalhão Pantera encontra-se, atualmente, com a segunda fase de obras finalizada, estando concluídas as seguintes instalações: Parte central do pátio de estacionamento de aeronaves, um prédio de alojamentos, o refeitório, a via de acesso principal, o heliponto principal e o Pavilhão de Comando.