TerÃ§a-feira comeÃ§a com mais nebulosidade e previsÃ£o de chuva e trovoadas

Clima Terça-feira começa com mais nebulosidade e previsão de chuva e trovoadas União de ventos úmidos e quentes do norte pode trazer chuvas fortes com trovoadas neste terça-feira (26)

Por: Izabela Sanchez/Campo Grande News 26/11/2019 às 06:50

Céu amanheceu entre nuvens e a previsão é de chuva nesta terça-feira (26) Foto: Marcos Maluf A terça-feira (26) em Mato Grosso do Sul começa com previsão de temperatura máxima de 36°C, um pouco abaixo do esperado para os últimos dias, e mínima de 20°C. Nesta terça, apesar de mais ameno, o tempo continua abafado e pode trazer chuva e trovoadas durante a tarde. É o que diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Isso porque, afirma o Inmet, a convergência de ventos úmidos e quentes do norte se aprofundam e trazem trovoadas em todas as regiões. Na quarta-feira (27), alerta, chega uma frente fria que deixa o tempo ainda mais instável. Dessa forma, terá pancada de chuva e trovoadas ainda mais intensas. A chuva, alerta, será mais abrangente e duradoura na quarta-feira, junto com temperaturas mais baixas. Em Campo Grande a chuva já veio, isolada, em alguns pontos da cidade durante a madrugada desta terça. A máxima é de 32 graus e a mínima, 23. O tempo deve ficar entre parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva, fortes, durante a tarde. Na região centro norte, em Coxim e São Gabriel do Oeste, a máxima é de 35° e a mínima de 21. Na região leste, cidades como Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia têm previsão, segundo o Inmet, de máxima em 34° e mínima de 22°. No Pantanal, em Miranda, Aquidauana e Corumbá tem máxima prevista em 36°C e mínima de 23°C. Na região sul e sudoeste, em Fátima do Sul, Dourados, Ponta Porã e Amambai as temperaturas ficam entre a máxima de 35° e a mínima de 20°.