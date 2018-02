Terça-feira de Carnaval será nublada em MS, prevê Cemtec

Foto: Chico Ribeiro

O tempo ficará parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (13.2) de Carnaval. Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), o céu será de nuvens e com possibilidade de chuva no período da tarde. Maiores acumulados de água poderão se concentrar nas regiões pantaneira, sul e sudeste do Estado.

Confira abaixo as temperaturas em alguns municípios do Estado:

Campo Grande: mínima de 26°C e máxima de 30°C;

Corumbá: mínima de 26°C e máxima de 29°C;

Coxim: mínima de 26°C e máxima de 33°C;

Dourados: mínima de 24°C e máxima de 30°C;

Ponta Porã: mínima de 25°C e máxima de 29°C;

Três Lagoas: mínima de 26°C e máxima de 33°C.