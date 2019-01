Tempo Terça-feira de temperatura alta, com possibilidade de chuva no sul e norte do MS

Mais um dia de sol entre nuvens e elevadas temperaturas. É o que prevê o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) para esta terça-feira (15.01) em Mato Grosso do Sul. Assim, estima-se céu parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas, especialmente nas regiões sul e norte do Estado. A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 95% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 21°C a 36°C.