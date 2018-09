Tempo Terça-feira ensolarada e sem expectativa de chuva

A previsão para esta terça-feira (11.9) é de que o tempo continue claro com baixa umidade do ar, impedindo as pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. Entretanto, a partir da tarde de quinta-feira o tempo ficará mais nublado e deve ocorrer chuva isolada na região Sul do Estado.

No Centro-norte e Nordeste de MS a umidade atinge índices abaixo dos 20% no período

da tarde. Assim, continua os riscos de queimadas e de problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Veja a tabela relacionada à umidade:

No Pantanal o tempo estará mais nublado devido aos ventos provenientes do Sul do Brasil que trazem

um pouco de umidade e temperatura mais amena.

Os termômetros devem registrar 16ºC de mínima e 39ºC de máxima. O vento deve ser de fraco a moderado com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira o mapa: