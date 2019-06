TEMPO Terça-feira será de céu claro a parcialmente nublado em MS Confira como fica o clima dessa terça-feira (11) em todo o Estado

Foto: Reprodução

A previsão do tempo para esta terça-feira (11.6) em Mato Grosso do Sul é de céu claro a parcialmente nublado em praticamente todo Estado, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

A região pantaneira poderá ter céu parcialmente nublado a claro. Não há expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul e a umidade relativa do ar estará baixa à tarde. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 30 % a 85 %. As temperaturas possuem estimativas de variação entre de 13 °C a 34 °C. Para a Capital, a temperatura mínima prevista é de 19ºC e a máxima, de 31ºC.