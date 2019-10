CLIMA Terça-feira será de céu claro e calor de 40°C em Mato Grosso do Sul Na Capital, a previsão é de céu claro no período da manhã e parcialmente nublado com névoa seca à tarde

Sol apareceu logo no início do dia na Capital Foto: Foto: Henrique Kawaminami

O primeiro dia do mês de outubro será de predomínio de céu claro, mas com períodos de parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor poderá chegar aos 40°C e a umidade do ar ficará baixa.

Na Capital, a previsão é de céu claro no período da manhã e parcialmente nublado com névoa seca à tarde. A temperatura máxima poderá chegar aos 36°C e a umidade do ar ficará entre 30% a 60%.

Em Dourados, Ponta Porã, Bonito, Eldorado, Caarapó, Amambai, Maracaju e Nova Alvorada do Sul, o céu oscilará de claro e parcialmente nublado nesta terça-feira e a máxima será de 39°C. Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, o céu ficará claro durante todo o dia. A máxima prevista é de 38°C.

Na região leste, o céu ficará claro no período da manhã e claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. A máxima poderá chegar aos 40°C em Aparecida do Taboado, Inocência, Três Lagoas, Costa Rica, Água Clara e Santa Rita do Pardo.