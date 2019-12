TerÃ§a-feira serÃ¡ de cÃ©u parcialmente nublado e chuva em MS

Clima Terça-feira será de céu parcialmente nublado e chuva em MS Na Capital, a temperatura máxima não passará dos 28°C

Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Foto: Marcos Maluf

A terça-feira (3) será de mais chuva em Mato Grosso do Sul, conforme aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há previsão de pancadas em áreas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 34°C.

Na Capital, o dia amanheceu com céu claro, mas há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 28°C. Em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Nioaque e Bonito, a previsão é de céu nublado de manhã e pancadas de chuva à tarde e a noite. A máxima será de 33°C.

No Pantanal, a manhã será de céu nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima será de 33°C em Corumbá, Aquidauana, Miranda e Porto Murtinho. Também há previsão de chuva em Três Lagoas, Inocência, Bataguassu, Nova Andradina, Selvíria e Brasilândia. A máxima poderá chegar aos 34°C.