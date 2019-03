TerÃ§a-feira tem previsÃ£o de tarde chuvosa em vÃ¡rias regiÃµes de MS

CLIMA Terça-feira tem previsão de tarde chuvosa em várias regiões de MS Defesa Civil chegou a emitir alerta de tempestade à alguns municípios

Foto: Reprodução/Chico Ribeiro

Frente fria que está sobre Mato Grosso do Sul faz o tempo permanecer instável nesta terça-feira (12.3), com aumento de nuvens e chuvas. Em alguns municípios sul-mato-grossense, a Defesa Civil Estadual já emitiu alerta de tempestade. O dia amanhece com sol entre muitas nuvens e à tarde, pancadas de chuva moderada na maior parte do Estado.

Os campo-grandenses acordam com sol pela manhã, porém, as nuvens aumentam no período vespertino, o que pode provocar chance de chuva no final da tarde e início da noite. Máxima de 32ºC, mínima de 21ºC. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 94%.

Dourados e região tem céu nublado durante todo dia. A previsão é que a chuva pode chegar em qualquer momento. As temperaturas também ficam mais amenas, 30ºC de máxima e 20ºC de mínima.

Corumbá já amanhece quente. A previsão para as primeiras horas é de 30ºC e aumenta no decorrer do dia, podendo alcançar 33ºC. Pode chover no final do dia com o aumento gradual das nuvens.

Três Lagoas tem dia quente e pode alcançar 34ºC na máxima e 24 na mínima. Pancadas de chuva podem ocorrer em toda região do Bolsão. Confira o mapa: