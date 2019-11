Clima Terça-feira tempo permanece instável em todo estado de Mato Grosso do Sul De acordo com o Cemtec a temperatura em Campo Grande ficará entre 21°C e 32°C

Foto: Jornal Midiamax

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (12). A previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde em grande parte do Estado. Apenas a região do extremo leste terá tempo diferente das demais áreas, e pode registrar céu parcialmente nublado a nublado e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

A umidade relativa do ar – quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar, com grande influência na temperatura, sensação térmica e períodos de chuva – pode registrar índices entre 95% e 40% neste dia. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 20°C e 36°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a temperatura em Campo Grande ficará entre 21°C e 32°C, Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 30°C. Em Coxim os termômetros registram 26°C a 31°C. Corumbá e Porto Murtinho marcam 25°C e 32°C.