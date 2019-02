CLIMA Terça será ensolarada com possibilidades de chuva para à tarde Céu amanheceu limpo em grande parte do Estado

A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 40% Foto: Tero Queiroz

Nesta terça-feira (19.2) o dia amanhece com céu claro e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul. A nebulosidade deve aumentar no período da tarde e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas regiões Sudoeste e Noroeste do Estado, onde estão localizadas as cidades de Ponta Porã e Rio Verde, respectivamente, pode chover forte, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 40% no Estado, variando conforme a localidade e o horário.

Em Três Lagoas, Dourados e Corumbá a temperatura máxima pode chegar a 34°C. Para Campo Grande a previsão é de sol, com aumento de nuvens no decorrer do dia. Pode chover à tarde e à noite, acumulando até 18 milímetros.

