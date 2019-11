Ciclistas Terceira etapa do Estadual movimenta ciclistas de Campo Grande a Rochedo Prova está marcada para 24 de novembro na rodovia que liga os dois municípios. Maior trecho terá 100 km

O trecho entre Campo Grande e Rochedo fará parte da 3ª etapa do Campeonato Estadual de Resistência no dia 24 de novembro. A concentração está prevista para às 6h na MS-080, em frente ao Bairro José Abrão e Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A largada será às 7h.

Os competidores podem se inscrever na prova até o dia 23 através do site www.fmsc.com.br. O valor é de R$ 50.

A categoria elite terá percurso de 50 km; seguido por sub-30 masculino, máster 30 a 39 anos e máster 40 a 49 anos, e 70 km; máster 50 anos acima, júnior masculino, open masculino e feminina elite/sub-23 e sub-30, de 60 km; e juvenil masculino e infanto-juvenil masculino, feminina máster, juvenil feminina, infanto-juvenil feminina, júnior feminina e open feminina, todos de 40 km.

Serão premiados os cinco melhores colocados de cada categoria. O regulamento completo da prova está disponível clicando aqui.