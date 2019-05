Anater Tereza Cristina empossa novo presidente da Anater Ademar Silva Junior é médico veterinário

O médico veterinário Ademar Silva Junior foi empossado pela ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM) para ser o novo presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica Extensão Rural (Anater). A ministra é presidente do Conselho de Administração, na sede da agência, em Brasília.

Para assumir a Diretoria Técnica da Anater foi nomeado o advogado Benjamin Gomes Maranhão Neto. Até então, ele ocupava o cargo de diretor do Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural da Secretária Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania.

Na ocasião a ministra ressaltou a importância da assistência técnica para a promoção da qualidade de vida, especialmente dos pequenos produtores.

Currículo

Natural de Aparecida do Taboado (MS), Ademar Silva Junior é graduado em medicina veterinária e especialista em agronegócios. Integrou a comissão de transição do governo federal pelo Mapa e atuou como assessor especial da ministra Tereza Cristina, cargo que ocupava até então.

Também foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul); superintendente de Indústria e Comércio e Turismo da Seprotur (hoje Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar - Semagro); presidente do Conselho Curador da Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar); presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar AR/MS), e vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento rural sustentável do estado sul-mato-grossense.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Anater