Tereza Cristina participa do lançamento do programa "Avançar Cidades"

A ministra de Abastecimento, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, cumpre agenda hoje em Campo Grande. O primeiro compromisso será a assinatura de convênios do Programa Avançar Cidades do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na sede da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul). O evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Conforme informações do governo do Estado, o programa é voltado para Mobilidade Urbana e irá contemplar dez municípios. Pelo programa federal, foram contemplados projetos de Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju, Paraíso das Águas, Ponta Porã, Naviraí e Sonora. Alguns já estão contratados e outros foram selecionados.



À noite, a ministra deverá participar também da abertura da 81ª edição da Exposição Agropecuária de Campo Grande (Expogrande), realizada pela Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul (Acrissul). O evento será no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

