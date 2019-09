Tereza Cristina Tereza Cristina reúne ministros da Agricultura do Brics em Bonito Cidade turística será palco de encontro de autoridades do grupo de nações emergentes

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebe colegas de pasta dos demais países integrantes do Brics – Rússia, Índia, China e África do Sul – nos dias 25 e 26 de setembro, em Bonito. A cidade turística na região da Serra da Bodoquena será palco da 9ª Reunião dos Ministros da Agricultura do grupo de nações emergentes.

Conforme divulgado pelo ministério brasileiro, o encontro vai debater inovação tecnológica na agropecuária diante do aumento da população mundial e da demanda por alimentos. As autoridades vão discutir segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, papel do incremento da conectividade no campo, incentivo às startups do mundo agro, produção de orgânicos, combate às pragas e doenças e manutenção dos padrões fitossanitários dos alimentos.

Ainda de acordo com a pasta, Bonito sediará evento político de porte internacional pela primeira vez. A cidade foi eleita para mostrar às autoridades visitantes como é possível associar boas práticas ambientais com produção agropecuária e turismo. O segundo segmento emprega cerca de 7 mil pessoas com carteira assinada.

A reunião ainda pretende fortalecer a cooperação entre os integrantes do grupo a fim de cumprir as metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.

Em novembro, os chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm compromisso em Brasília, na 11ª Cúpula dos Brics.