Alistamento militar Termina dia 30 prazo para alistamento militar de jovens nascidos em 2001

Os jovens nascidos no ano de 2001, independentemente da data de seu aniversário, deverão se alistar até este domingo, 30 de junho, para permanecerem com a situação regular junto aos órgãos de serviço militar.

O alistamento poderá ser realizado pela internet, no site do Exército Brasileiro, ou presencial, na Junta do Serviço Militar. Para preencher o formulário correspondente e a validação dos seus dados pessoais, o jovem deverá informar o número do CPF. Quem não tem o CPF deve procurar a Junta de Serviço Militar (JSM) do município de residência, munido da certidão de nascimento, comprovante de residência ou declaração assinada; e documento oficial com fotografia que permita sua identificação, se necessário.

No caso de brasileiro naturalizado ou por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de opção (prova equivalente) substituirá a certidão de nascimento.

Cidadãos que perderem o prazo de alistamento, assim como os jovens de classes anteriores que ainda não se alistaram, serão considerados em débito com o serviço militar, sujeito ao pagamento de taxas/multas para regularizar a sua situação militar.

Em Dourados, a Junta do Serviço Militar fica na rua Joaquim Teixeira Alves, 1453, Centro.

ENTREGA DE CDI

Na terça-feira (25), a equipe da 36ª Junta de Serviço Militar de Dourados, vinculada ao Posto de Recrutamento e Mobilização 09-003, fez a entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) para mais de 20 jovens alistados e incluídos no Excesso de Contingente.

Na ocasião os jovens proferiram o Juramento à Bandeira Nacional, comprometendo-se a "Dedicar-se inteiramente aos interesses da Pátria", cantaram o Hino Nacional e posteriormente receberam seus Certificados de Dispensa de Incorporação.