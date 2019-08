18 DE AGOSTO Termina domingo prazo para inscrições às vagas de professor no IFMS Salários chegam até R$ 6,2 mil

Foto: Reprodução

As inscrições para ocupar a vagas de professor temporário no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) com salários de até R$ 6,2 mil, encerarão neste domingo (18). As oportunidades são para ocupar vagas na Capital e nos municípios de Coxim, Dourados e Ponta Porã.

Conforme o edital, as chamadas são para professores da Educação Especial, Física, Geografia, Informática e Sociologia, essas para Campo Grande.

Coxim tem vagas para professores de Física e História. Dourados tem vaga para professor de Informática e Ponta Porã para professor de Sociologia.

Ainda segundo o edital, a carga horária dos contratados será de 40 horas semanais, com salário de R$ 3.588 mil á graduados e de até R$ 6.289 mil para professores com doutorados. O processo seletivo será realizado por meio de prova didática e de títulos.

Interessados precisam se apressar e se inscrever no site. O resultado preliminar deve sair já no dia 27 desse mês, já o resultado final está previsto para ser divulgado até 2 de setembro.