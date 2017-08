Auxílio-doença Prazo para agendar perícia do auxílio-doença termina hoje O agendamento da perícia de revisão do auxílio-doença é obrigatório e deve ser feito exclusivamente pelo telefone 135

Medida faz parte do pente-fino do governo para evitar pagamentos indevidos Foto: Arquivo/Agência Brasil

Os convocados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até hoje (21) para agendar a perícia de revisão do auxílio-doença. A marcação da consulta pode ser feita pelo telefone 135. Na página do Ministério do Desenvovimento Social é possível conferir a lista com os nomes dos convocados.

A convocação tem como alvo beneficiários com os quais o INSS não conseguiu entrar em contato via Correios, devido a alguma inconsistência nos dados que resultou no retorno da correspondência.

Quem não agendar a perícia até hoje (21), terá o benefício bloqueado. A partir do bloqueio, o convocado tem mais 60 dias para marcar a perícia e regularizar a situação. Com o agendamento dentro do prazo, o benefício é liberado até a realização da perícia.

Documentação

No momento da perícia, o segurado deve apresentar toda a documentação médica que justifique o recebimento do benefício, como atestados, laudos, receitas e exames.

Caso o segurado se encontre internado ou enfermo e não possa comparecer à perícia, deverá pedir a uma pessoa de sua confiança que informe, em uma agência do INSS, sobre o impedimento. É necessário que esse representante apresente a identidade do segurado e um documento que comprove o impedimento. Com isso, ele poderá solicitar uma perícia hospitalar ou domiciliar.

Pente-fino

O pente-fino adotado pelo governo federal faz parte de um processo de aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e benefícios. Até meados de julho, o MDS realizou quase 200 mil perícias em todo o País. Como resultado, 160 mil pessoas tiveram o benefício cancelado por não precisarem mais recebê-lo.

Além disso, outros 20,3 mil deixaram de ser concedidos às pessoas que não compareceram à perícia. Ao todo, 530 mil benefícios de auxílio-doença serão revisados, além de mais de um milhão de aposentadorias por invalidez.