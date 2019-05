CIDADANIA Termina hoje prazo para faltosos regularizar título de eleitor Quem não votou ou não justificou ausência por 3 eleições consecutivas pode ter título cassado

Eleitores que não votaram e não justificaram ausência nas últimas três eleições têm até esta segunda-feira (6) para regularizar situação na Justiça Eleitoral. Sem a regularização, o título é cancelado.

O eleitor pode consultar a regularidade do documento na página principal do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

REGULARIZAÇÃO

Quem estiver com a situação irregular deve pagar multa no valor aproximado de R$ 3,50 e comparecer ao cartório eleitoral mais próximo, com documento oficial com foto, comprovante de residência e o título.

O processo de regularização pode ser iniciado pela internet, na página do TSE, onde é possível emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da multa.

A regularidade perante a Justiça Eleitoral é exigida para a concessão de outros documentos, como o passaporte e a carteira de identidade. A partir do dia 24 de maio, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar os nomes dos eleitores que tiverem o título cancelado.

CONSEQUÊNCIAS