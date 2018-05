Olímpiadas de Informática Termina hoje prazo para inscrição de escolas na OBI “Se você professor, inscreva sua escola”

A Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) está com inscrições abertas para a edição 2018. No ano passado, Mato Grosso do Sul teve estudantes figurando no quadro de medalhistas da Modalidade Iniciação. A partir desse ano a OBI também terá uma modalidade para estudantes, a partir do quarto ano do ensino fundamental.

Para participar da OBI, a escola deve ser primeiramente cadastrada, para isso um professor, preferencialmente um Progetec, deve preencher o Cadastro da Escola. Preencha o formulário e aguarde a mensagem com a sua senha de acesso. É importante cadastrar um e-mail válido e com visualização constante, uma vez que todas as orientações serão enviadas para o endereço eletrônico informado.

Depois de autorizado o cadastro, a escola poderá cadastrar os nomes dos colaboradores da organização e dos estudantes competidores até o dia 15 de maio (para a Modalidade Iniciação) e até o dia 21 de maio (para a Modalidade Programação).

Para fazer o cadastro, visite o site e clique no botão “Se você professor, inscreva sua escola”. O prazo para cadastramento termina nesta terça-feira (8.5).

Sobre a OBI

A 20ª Olimpíada Brasileira de Informática (OBI 2018) é uma competição realizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e organizada nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia.

O objetivo da OBI é despertar nos estudantes o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia (no caso, ciência da computação), por meio de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição.