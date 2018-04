Educação Termina hoje prazo para inscrições no Encceja 2018 "O Encceja é indicado para quem não concluiu os estudos no tempo regular"

As inscrições para o Encceja Nacional (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) terminam às 23h59 desta sexta-feira (27) e devem ser feitas pelo endereço http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja. As provas estão marcadas para 5 de agosto.

A partir da próxima segunda-feira (30) e até 4 de maio os candidatos inscritos poderão solicitar o atendimento por nome social.

O Encceja é indicado para quem não concluiu os estudos no tempo regular poder tirar o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.

Quem pode fazer o Encceja?

Quem tiver pelo menos 15 anos completos na data do exame (5 de agosto) pode se inscrever para o Encceja do ensino fundamental. Já quem quer o certificado do ensino médio na idade regular precisa ter pelo menos 18 anos completos.

As inscrições são gratuitas e, dependendo da nota dos candidatos em cada uma das provas objetivas e da redação, será possível tirar o certificado de conclusão ou uma declaração parcial de proficiência em uma ou mais provas.

Calendário do Encceja 2018

O Encceja Nacional terá provas em 5 de agosto e o Encceja Exterior, em 16 de setembro. As edições direcionadas a adultos submetidos a penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de liberdade (PPL) serão realizadas em setembro.

Enquanto o Encceja Exterior PPL terá as provas aplicadas entre 17 e 21, o Encceja Nacional PPL será realizado em 18 e 19.