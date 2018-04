"Desafio das Araras" Termina neste domingo prazo para inscrições no desafio com premiação de R$ 7 mil "Desafio de ciclismo com direito a pontução no ranking estadual de Mountain Bike"

Terminam neste domingo (29) as inscrições para a primeira etapa do Desafio das Araras, competição de ciclismo para amantes do esporte e atletas profissionais, que acontecerá no dia 6 de maio, em Terenos, a 25 km de Campo Grande. Homologado pela Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, o evento distribuirá R$ 7 mil reais em premiação, além de pontuar para o ranking estadual de Mountain Bike, nas categorias por equipe e individual.

Mais de 400 pessoas já estão participando e restam as últimas vagas. As inscrições, bem como o acesso ao regulamento da prova, estão disponíveis pelo site www.desafiodasararas.com.br.

“O Desafio das Araras surgiu com o propósito de difundir o esporte, as potencialidades e atrativos de turismo de Terenos. É uma oportunidade de conhecer e desfrutar as belezas naturais da Rota Agroturismo Pedra Bonita, situada na região do Caminho dos Ipês entre a capital e o município vizinho,” revela a secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Meio Ambiente, Diana Duim.

Há três tipos de percurso para inscrição. Nos circuitos Pró, de 77 km, e Sport, de 55 km, as premiações em dinheiro serão entregues aos cinco primeiros colocados das categorias feminino e masculino de cada trajeto. “No circuito Pró há vários desafios, passando por locais ainda inexplorados da natureza”, esclareceu o responsável técnico pelo percurso, Emerson Braz.

O evento também foi pensado para quem só pedala por hobby e, com isso, promete oferecer uma nova experiência entre as paisagens e riquezas naturais que a localidade possui. “Os percursos Turismo e Sport são de fácil acesso, com alguns trechos de inclinação e campos abertos”, complementou o organizador do evento, Leandro Reis. Para o circuito Turismo, de 15 km, a gratificação ocorrerá em medalha.

Foto: O município de Terenos será palco da competição.

Com relação a infraestrutura para assistência aos participantes, a prova disponibilizará pontos de apoio com água e frutas, além de equipe para socorro emergencial, ambulâncias e seguro de vida. Na inscrição, ainda está incluso o almoço, que será revertido à Pestalozzi, instituição filantrópica da cidade.

A entrega dos kits para os competidores acontecerá em 5 de maio (sábado), das 15h até às 18h, mediante apresentação de documento com foto e assinatura do termo de responsabilidade em Terenos.



O Desafio das Araras é organizado pela produtora de eventos Guaicurus Produções. A Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul, o Sebrae, a Prefeitura de Terenos, Fundesporte/MS e o governo do Estado também são parceiros da iniciativa. Mais informações pelo site www.desafiodasararas.com.br