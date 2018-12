Educação Terminam hoje inscrições para 300 vagas de auxiliar pedagógico Os profissionais devem ser graduados, possuir especialização lato sensu na área da educação especial ou estar cursando

Terminam às 22h desta quinta-feira (6) as inscrições de processo seletivo para 300 vagas na função de auxiliar pedagógico. Os interessados atuarão nos centros de educação infantil e nas unidades escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande. Os profissionais atenderão alunos da educação especial.

Na ausência do aluno assistido pelo auxiliar pedagógico especializado em dia letivo, o profissional apoiará, em sala de aula, o professor regente. O processo seletivo será coordenado e executado por comissão da Semed (Secretaria Municipal de Educação). Tanto as inscrições quanto a prova de título são de caráter eliminatório e classificatório. O salário oferecido não foi divulgado.

Os profissionais devem ser graduados, possuir especialização lato sensu na área da educação especial ou estar cursando (no ato da posse ter concluído). A carga horária é de 20h/h semanais e as vagas disponíveis são para as escolas do campo, escolas agrícolas e escolas com projeto de tempo integral. Nas escolas do campo, a carga horária poderá ser diferenciada das demais.

As inscrições devem ser feitas pelo endereço http://www.campo grande. ms.gov.br/seges/processoseletivo. Após encerramento das inscrições online, será publicada no Diogrande a relação das inscrições deferidas e indeferidas de todos os candidatosinscritos, com convocação para a prova de títulos. Inscritos que não constarem na lista deverão levar comprovante da inscrição na Semed localizada na Rua Onocieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida. (Veja o edital)

