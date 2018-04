Oportunidade Terminam hoje inscrições para engenheiro da Marinha "São 64 vagas para ambos os sexos e salários de até R$ 11 mil"

As inscrições para o Concurso Público do Corpo de Engenheiros da Marinha terminam nesta segunda-feira, 16 de abril. São 64 vagas para ambos os sexos e salários de até R$ 11 mil. O interessado pode se inscrever, preferencialmente, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Em 2018, as provas serão realizadas em duas fases. A primeira é composta por uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, com 20 questões e uma Redação. Os candidatos aprovados nesta primeira etapa vão participar da segunda fase e farão prova escrita discursiva de conhecimentos profissionais e uma tradução de texto.

Nível Fundamental e Médio - A Marinha também está com inscrições abertas para o Colégio Naval, até esta sexta-feira, 20 de abril. São 190 vagas e, para se candidatar, é necessário ser brasileiro nato e do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 (em 1º de janeiro de 2019) e ter o Ensino Fundamental, dentre outros requisitos previstos em Edital.

A partir do dia 03 de maio de 2018, a inscrição para o Concurso Público de Admissão à Escola Naval poderá ser feita através do mesmo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. O interessado deve ler atentamente o Edital, já publicado na página. Esse ano são ofertadas 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.