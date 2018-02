Tremor Terremoto no México faz moradores sairem de suas casas de pijama durante a madrugada 'Magnitude 6 na escala Richter'

Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter, com epicentro no estado de Oaxaca, no sul do México, surpreendeu nesta madrugada de segunda-feira (19), os moradores da Cidade do México, que na sexta-feira passada viveram um susto por causa de um tremor de 7,2 graus.

O Serviço Sismológico Nacional (SSN) informou que o tremor - uma réplica do ocorrido na sexta-feira - foi registrado às 3h57 (horário de Brasília) e o seu epicentro localizou-se a 32 quilômetros a sudeste de Pinotepa Nacional, a 10 quilômetros de profundidade.

Os moradores da Capital, marcados pela recente tragédia do terremoto de magnitude 7,1 de 19 de setembro passado, saíram de pijamas das suas casas após a ativação do alerta. O tremor foi mais sentido nos prédios mais altos.

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, escreveu no Twitter que a Defesa Civil "ativou seus protocolos e está em contato com autoridades locais". As informações são da agência de notícias EFE.