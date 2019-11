Tesouro Direto Tesouro Direto recebe mais de 230 mil novos cadastros em um mês

O Tesouro Direto ampliou o número de aplicadores ativos e investidores cadastrados em outubro. O dado foi divulgado na segunda-feira (25) pelo Tesouro Nacional, que administra esta modalidade de investimento voltada para pessoas físicas.

Em outubro, 236.886 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto, somando, no fim do mês passado, 5.238.112 investidores cadastrados, um crescimento de 86% nos últimos 12 meses.

Já o número de aplicadores ativos chegou a 1.171.416, representando um aumento de 61,8% na mesma base de comparação. No mês, o número de novos investidores ativos teve uma ampliação de 19.397 pessoas.

Professor de economia da Fipecafi – Cursos de Contabilidade, Economia e Administração, em São Paulo, Diogo CarneiroO professor de economia da Fipecafi – Cursos de Contabilidade, Economia e Administração, em São Paulo, Diogo Carneiro, avaliou que o Tesouro Direto é uma alternativa atrativa para o investidor, principalmente, para aquele que tem um perfil conservador, já que não existe risco de perdas como ocorre no investimento, por exemplo, em ações, que podem ter uma variação de valor conforme fatores internos e externos com reflexos na economia.

"O Tesouro Direto é uma alternativa atrativa de investimento. Primeiro lugar porque ele é o risco zero. Então, você está remunerando o dinheiro sem que a pessoa corra o risco de perder essa grana. Então, pro investidor com perfil mais conservador, esta alternativa é a ideal", aconselhou.

Em outubro o estoque de recursos no Tesouro Direto somou R$ 59.2 bilhões, uma elevação de 0,7% em relação ao volume de recursos aplicados em setembro e de 13,1% sobre outubro de 2018.

No mês a maior procura dos investidores foi por títulos remunerados pela Taxa Selic [taxa oficial de juros da economia, atualmente em 5% ao ano], que tiveram participação nas vendas de 42,5%.

Já os títulos indexados à inflação, no caso o IPCA [índice oficial da inflação no Brasil], responderam por 38,4% do total, e os pré-fixados, aqueles cuja remuneração é definida na hora da compra, corresponderam a 19,1% das vendas.

Operador de renda fixa da Corretora Nova Futura Investimentos, na capital paulista, André AlírioPara o operador de renda fixa da Corretora Nova Futura Investimentos, na capital paulista, André Alírio, mesmo com os juros no menor patamar da história, os títulos do Tesouro Direto remunerados pela Selic ainda são vantajosos, já que em algumas economias do mundo, como no Japão, os juros ao investidor são negativos.

"Existem economias desenvolvidas que têm taxas de juros negativas. Então, é importante que o brasileiro se adapte a taxas de juros menores, mas eles ainda são vantajosos", explicou.

O balanço do Tesouro Nacional registrou ainda que em outubro os títulos mais procurados foram aqueles com vencimentos entre 5 a 10 anos, com 61,3% das vendas, seguidos por aqueles com vencimentos acima de 10 anos, com 28,2% de participação nas vendas. Os títulos com vencimentos entre 1 e 5 anos responderam por 10,5% das vendas.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto foi criado em 2002 e permite ao investidor pessoa física fazer investimentos em títulos públicos. O investimento mínimo é de R$ 30 e o máximo de R$ 1 milhão.

Existem títulos que são prefixados, cuja remuneração é definida na hora da operação, e pós-fixados, com a remuneração estando atrelada a variação da inflação (IPCA) ou da taxa básica de juros da economia na hora do vencimento do contrato. No caso de resgate antecipado do título, o preço é calculado pelo Tesouro Nacional.

Também existem taxas cobradas pelas instituições financeiras e corretoras, além do pagamento de Imposto de Renda quando do resgate dos valores investidos, que varia conforme o tempo do título, com alíquotas maiores quando o resgate ocorre num curto espaço de tempo.

Para participar o interessado deve ter conta bancária em alguma instituição financeira habilitada junto ao Tesouro Direto, seja um banco ou uma corretora. Mais informações podem ser encontradas no endereço www.tesourodireto.com.br.