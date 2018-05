NASA Teste da NASA poderá permitir viagens espaciais mais longas

Sede da NASA em Cabo Canaveral, Florida/EUA. Foto: Reprodução.

A NASA testou com sucesso um reator nuclear que virá a fornecer energia no Espaço, abrindo a possibilidade de missões mais prolongadas. Chamado de Kilopower, o projeto foi realizado em parceria com o Departamento de Energia dos EUA.

“Segurança, eficiência e bastante energia serão a chave na exploração robótica e humana do futuro. Espero que o projeto Kilopower venha a ser uma parte essencial das arquiteturas de energia da Lua e de Marte à medida que evoluam”, consta no comunicado da NASA compartilhado pelo Cnet.

O teste ao reator nuclear do projeto Kilopower aconteceu em Nevada, nos Estados Unidos. O objetivo era demonstrar que o sistema tem capacidade para criar energia de forma estável e segura.