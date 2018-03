TGR em fluxo segue a 'todo vapor' e traz espetÃ¡culo 'GuardiÃµes'

Cultura TGR em fluxo segue a 'todo vapor' e traz espetáculo 'Guardiões' 'Estará em cartaz de 14 à 16 de março o espetáculo'

Em cena André Tristão e Fernanda Kunzler Foto: Divulgação/Assessoria

Estará em cartaz de 14 à 16 de março o espetáculo “Guardiões” de (Lú Bigattão), no espaço de teatro/TGR localizado à rua José Antônio, 2170 – Jd Brasil, sempre às 20h. As apresentações compõe o Projeto TGR em Fluxo quecelebra a trajetória do grupo com atividades culturais.

A peça, em cartaz há 04 anos, faz parte da Trilogia de Pesquisa do Grupo e retrata um pantanal com os impactos e consequências da ocupação humana tanto no ecossistema, quanto nas relações sócio culturais. A encenação apresenta um pantanal sui generis (próprio), provocando questionamentos na plateia. Os habitantes possuem uma relação simbiótica com o território que habitam e que, gradativamente, vão sendo expulsos da região. Os personagens sentem-se em desequilíbrio, assim como todo o ambiente, e enfrentam dificuldades com o novo sistema que se estabelece. A nova realidade que se impõe no território, fere as estruturas econômicas e sociais: o pantaneiro vislumbra a falência do seu mundo.

O texto foi escrito por Lu Bigatão, a obra também conta com a contribuição de textos elaborados pelo elenco. A atriz Lu Bigatão agora exercita seu oficio como dramaturga e 'cúmplice', dentro do espírito do coletivo-elenco, de levar à cena o trabalho de sua autoria. Em cena estão os atores André Tristão, Yago Garcia e a atriz Fernanda Kunzler, a direção deste trabalho é de Roma Román.

Em cena da peça 'Guardiões' os atores; André Tristão (esquerda da foto) e Yago Garcia (direita da foto). Foto: Divulgação

De acordo com grupo, durante todo o ano, serão realizadas diversas atividades artísticas potencializando os espetáculos que atualmente compõem o repertório do grupo com intuito de fortalecer o trabalho teatral em Campo Grande e manter a produção cultural na cidade viabilizando o acesso a arte.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA E A TRILOGIA DA HISTÓRIA DO ESTADO

As apresentações compõe o Projeto TGR em Fluxo aprovado no edital FOMTEATRO 2017 via Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Campo Grande. TGR em Fluxo foi aprovado com 12 apresentações teatrais de 04 espetáculos distintos da companhia, 04 exibições de filmes produzidos pelo grupo, oficinas de iniciação teatral para jovens estudantes do bairro Nova Lima, e o início da sistematização do registro histórico do TGR.

Ainda segundo a organização, todas as ações serão revertidas à sociedade, sem cobrança de ingressos ou taxas, para garantir o acesso ao que a própria sociedade investiu.

TGR em Fluxo objetiva manter as atividades culturais do Teatral Grupo de Risco, promover o acesso a cultura e difusão da história de Mato Grosso do Sul, colaborando com o reconhecimento de nossa identidade