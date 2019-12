Thammy Thammy não sabe se vai mostrar rosto do filho e alega que bebês são "enrugados" Bebê de Thammy com Andressa Ferreira deve nascer entre o fim de dezembro e o início de janeiro

Thammy Miranda está se preparando para ser pai, no entanto, uma declaração deixou seus seguidores intrigados. O filho de Gretchen destacou que não sabe se vai mostrar o rosto do filho, pois bebês são "enrugados" e com "cara de nada" ao nascer.

O bebê de Thammy com Andressa Ferreira está previsto para nascer no fim de dezembro até o início de janeiro.

"Não sei se vou mostrar nos primeiros dias. A Andressa, eu não sei. Posso falar por mim. Eles ficam com uma carinha de nada, né, de enrugado (risos). Mas depois eu acho que vou mostrar, sim. Não sei, vou ver lá na hora. Vou sentir", comenta.