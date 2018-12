Lista Thammy supera Rodrigo Lombardi e Klebber Toledo na lista dos homens mais sexy do ano Thammy Miranda está na lista dos 25 homens brasileiros mais sexy do ano

Thammy Miranda está na lista dos 25 homens brasileiros mais sexy do ano. Na eleição feita pela revista "Isto é gente", o filho transgênero de Gretchen aparece na 17ª posição, na frente dos galãs Rodrigo Lombardi, Alexandre Nero, Klebber Toledo, Lucas Lucco, do sertanejo Mariano, e do jogador do Flamengo Diego Ribas.

Quem lidera o ranking final, divulgado na última quarta-feira, é o humorista Carlinhos Maia, sucesso no Instagram, seguido pelo ex-BBB Jonas Sulzbach, Caio Castro, Léo Santana, Chay Suede, Rodrigo Hilbert, Arthur Aguiar, o goleiro Alison Becker e Bruno Gagliasso.

Felipe Titto ficou com a décima posição, na frente de Nicolas Prattes, o jornalista Evaristo Costa, Cauã Reymond, Henri Castelli, Rafael Zulu e Neymar. Logo em seguida, atrás do ex-namorado de Bruna Marquezine vem Thammy.