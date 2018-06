Thyane Dantas comenta polêmica sobre pensão de Wesley Safadão A modelo resolveu desabafar sobre o assunto

Thyane Dantas ainda não havia se manifestado sobre a polêmica envolvendo a pensão que Wesley Safadão, seu marido, paga ao filho Yhudi (7), da antiga relação com Mileide Mihaile. Na madrugada desta terça-feira (19), a digital influencer resolveu dar sua opinião.

"Quando vocês vão entender que o que está sendo levantado não é o pagamento da pensão de um filho? Porque isso o meu marido sabe exatamente quais são as obrigações de pai, e espera poder exercer os seus direitos. O que ele pediu na justiça cabe em seu direito e o pedido não diminui nem 1,00 do valor que se recebe. Lamentável como julgam uma situação sem conhecer por direito. É fáci apontar quem é a vítima no meio a tantas apelações, não é mesmo?", escreveu Thyane, depois de postar trechos de passagens da bíblia.

Segundo Mileide, o cantor quer que a pensão seja diminuída. "Fiquei sabendo do pedido quando fui intimada na quarta-feira (6). Ele sempre pagou 10 salários mínimos (algo em torno de 9 mil), mas pagava por fora a escola do nosso filho, que custa R$ 2.600. Só que há 2 meses, ele desconta a escola do nosso filho do valor total da pensão pois ele simplesmente decidiu assim. Então o valor que fica para o Yhudy é de R$6.400", explicou ela.

A primeira mulher do cantor cearense avisou que sua advogada está cuidando do assunto e pede que Safadão corrija o valor que deixou de pagar nos meses anteriores.