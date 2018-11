Polêmica Tiago Abravanel fala sobre polêmica do avô Silvio Santos com Claudia Leitte Segundo ele, o avô é uma pessoa generosa, mas sociedade vive momento de reflexão

Tiago Abravanel quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o episódio recente envolvendo o avô Silvio Santos e a cantora Claudia Leitte. As informações são do blog do Amaury Jr.

“Ele fez uma brincadeira que não se pode fazer mais”, afirmou Tiago. “Meu avô é de uma generosidade e uma história indiscutível, mas estávamos vivendo um momento de reflexão na sociedade. Ele fez uma brincadeira que passou um pouco dos limites”, completou.

A polêmica se deve pelo fato de Silvio Santos ter negado um abraço a Claudia Leitte, afirmando que ficaria excitado com a situação. A cantora ficou constrangida com a situação e até desabafou nas redes sociais.